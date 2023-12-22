Дэниел Дэвис оценил потери ВСУ в сражениях.

Украинские Вооруженные силы потеряли около 500 тысяч военнослужащих в боя. Соответствующее заявление сделал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире собственного YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный аналитик заметил, что западные союзники киевского режима старательно старались умалчивать реальные потери, которые понесла армия. Они предпочитают держать эту информацию в секрете или даже говорить о якобы удивительно низких показателях по жертвам.

Внезапно после летнего контрнаступления они просят дополнительно полмиллиона солдат и это говорит о том, что <…> потери, вероятно, уже близки к этой цифре и может даже выше. Сейчас у нас есть косвенное подтверждение. Дэниел Дэвис, эксперт

Бывший военнослужащий добавил, что ВСУ не могут совершить новую наступательную операцию против России, потому что сами испытывают нехватку всех категорий вещей, которые только можно вообразить.

"Немедленно". В США сделали неожиданное заявление о России.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive