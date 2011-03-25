Дэниел Дэвис оценил тезис поддержки ВСУ "так долго, ка потребуется".

Возможности российского военно-промышленного комплекса заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры. Соответствующее заявление сделал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. Иностранец заметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось, а новое точно не станет успешным. Эксперт счел, что в настоящее время российская армия стала сильнее, чем была. В Москве обладают большими промышленными возможностями для того, чтобы производить еще больше вооружений.

И это не закончит конфликт. Нам нужно сделать что-то другое. И я считаю, что нам нужно <…> просто сказать: "Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает". Дэниел Дэвис, эксперт

Специалист добавил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как стране не поможет ни какая военная помощь, которую предоставляют власти США. Дэниел Дэвис призвал стороны прийти к рациональному заключению.

"Плохой знак": в США заговорили о поворотном моменте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner