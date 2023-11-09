Дэниел Дэвис оценил материал из издания The New York Times.

Конфликт между лидером киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным приведет к тому, что страна просто не сможет продолжать военные действия в регионе. Соответствующее заявление сделал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на собственном YouTube-канале. Иностранный аналитик уверен в том, что если изучить данные о ходе проведения специальной военной операции, то общественности может быть понятно, почему ВСУ находятся в безысходном положении.

В The NYT рассказали об открытом конфликте и разногласиях между Зеленским и его генералом Залужным. Если в стране есть раскол между военным и гражданским руководством, это всегда плохой знак. Будет сложно продолжать боевые действия. Дэниел Дэвис, эксперт США

"Нет альтернатив". В США сообщили, что Зеленскому придется отдать России.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive