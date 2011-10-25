Дэниел Дэвис оценил перспективы для Украины в противостоянии России.

Лдиеру киевского режима Владимиру Зеленскому придется смириться со сдачей территорий России в ходе мирных переговоров с Москвой. Такое мнение выразил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на собственном YouTube-канале. Иностранный специалист пояснил, что Вооруженные силы Украины в настоящее время уже никак не могут повлиять на оперативную ситуацию в регионе конфликта. Это происходит вне зависимости от того, сколько денежной поддержки и вооружения армия получит от международных союзников в Европе, на Западе или от США.

Любителям Украины это не понравится. Нам придется каким-то образом договориться с Россией о прекращении боевых действий, а это означает то, что они смогут оставить себе территории. Американцы уже начинают с этим соглашаться. Дэниел Дэвис, эксперт

Дэниел Дэвис уточнил, что государства на Западе уже начинают подталкивать Украину к идеи того, что ради мира им придется отказаться от территорий. Аналитик не видит никакого альтернативного решения для ВСУ, так как бойцы не спосбны изменить действительность для того, чтобы получить то, чего они хотят.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive