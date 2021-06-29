"Все потратили". Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии фронта

Дэниел Дэвис напомнил об отсутствии успехов в контрнаступлении ВСУ.

Вооруженные силы Украины не смогут добиться военных успехов в региональном противостоянии с Россией. Такое мнение выразил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на собственном YouTube-канале. Аналитик уточнил, что даже в том случае, если Пентагон отправит армии киевского режима 100 миллиардов долларов военной помощи, которую хотел выделить Вооруженным силам Украины глава государства Джо Байден, эта поставка от США никак не изменит ход вооруженного конфликта. Эксперт считает, что ВСУ не смогут вытеснить российские силы с занимаемых позиций на СВО.

Как мы видим, вплоть до сегодняшнего дня Украина не смогла даже сдвинуть с мертвой точки свое наступление, на подготовку которого она потратила полгода, пустила тысячи единиц военной техники, и еще многие сотни - европейскими союзниками, и это нисколько не изменило линию фронта. Дэниел Дэвис, эксперт США

Пора выводить". В США предложили бежать с Ближнего Востока.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive