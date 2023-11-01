"Пора выводить". В США предложили бежать с Ближнего Востока

Дэниел Дэвис назвал самый худший сценарий для СШа на Ближнем Востоке.

Американской администрации при президенте Джо Байдене нужно вывести свои войска с Ближнего Востока, чтобы не подвергать их опасности. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала Fox News сделал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Иностранный специалист рассказал прессе о том, что наличие баз Вашингтона в указанном регионе может втянуть страну в очередной региональный кризис или даже войну.

Нам нужно уменьшить нашу уязвимость и вытащить наших парней оттуда. А это самое худшее, что может произойти для национальных американских интересов сегодня. Дэниел Дэвис, подполковник США

Напомним, что высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам о том, что американские военнослужащие за последние две недели подверглись уже 23 атакам на территории Ирака и Сирии с использованием беспилотников и ракет.

Американский полковник объяснил, что конфликт на Украине делает с Россией.

Фото и видео: YouTube / FOX News