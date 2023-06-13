Дэниел Дэвис оценил тактику Запада как провальную.

Попытавшись обескровить Россию эскалацией и затягиванием украинского конфликта, страны коллективного Запад лишь спровоцировали развитие российской оборонной промышленности. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал американский полковник в отставке Дэниел Дэвис. Иностранный специалист пояснил, что международные союзники пытались снабжать Вооруженные силы Украины ровно таким числом оружия, которое было бы необходимо для затягивания кризиса в регионе и боевых действий на территории. Он пояснил, что подобная тактика не сработала против Москвы. Дэниел Дэвис полагает, что Россия может стать только сильнее, чем были до этого. Американец добавил, что в национальных интересах США завершить конфликт как можно быстрее.

Есть странная динамика: чем дольше это продолжается, тем сильнее становится Россия, потому что она накапливает гораздо больше опыта боевых действий. И их промышленность сейчас на подъеме, они производят много беспилотников, они проводят больше испытаний. Дэниел Дэвис, экс-полковник США

Напомним, что днем 13 июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Вашингтона сообщила читателям о том, что Белый дом вслед за Великобританией собирается одобрить предоставление ВСУ танковых снарядов для Abrams американского производства с обедненным ураном.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom