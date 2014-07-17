Дэниел Дэвис оценил опасность, которая грозит президенту Украины из-за его решений.

Ошибка украинского президента Владимира Зеленского при оценке готовности к контрнаступлению Вооруженных сил Украины может привести к полному разгрому киевского режима и ее армии. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал американский бывший подполковник, офицер в отставке Дэниел Дэвис. Эксперт пояснил, что планы украинских властей являются рискованной авантюрой".

Я понимаю, что ему бы хотелось, чтобы так оно и было, но с военной точки зрения, если убрать эмоции и оценить соотношение сил <…> у них нет оснований для оптимизма. Я надеюсь, что он понимает, что фактически его жизнь находится под угрозой. Дэниел Дэвис, подполковник США в отставке

Напомним, что российский министр по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что в течение последних трех суток киевский режим предпринял давно обещанное наступление на территории конфликта. При этом ВСУ сосредоточили на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Все атаки противника были сорваны.

Американского офицера охватила грусть при виде атак ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom