Дэниел Дэвис оценил украинское контрнаступление.

Украинцы расплачиваются своими жизнями из-за ложных надежд на победу в региональном конфликте. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта Judging Freedom сделал американский подполковник армии в отставке Дэниел Дэвис. По словам иностранного специалиста, ВСУ только могут пытаться разведать слабые места противника в его обороне, но проблем для Киева заключается в том, что Москва готова к такой деятельности.

У меня сердце кровью обливается из-за того, что украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв. Дэниел Дэвис, офицер США

Дэниел Дэвис напомнил о том, что российские войска учатся и превращаются в гораздо более грозную военную силу. Американец видит больше военного потенциала и человеческих ресурсов, чем те, которыми обладает Украина. Дополнительно эксперт уточнил, что время сейчас работает на Москву, так как оно будет иметь "решающее значение в конфликте. Подполковник полагает, что преимущества России скажутся на ликвидации ВСУ. Затрагивая вопрос украинского контрнаступления он добавил, что совершенно неважно, будет ли оборона России чрезвычайно успешной, умеренно успешной или полной катастрофой, так как "конечный результат от этого не зависит".

Американский офицер рассказал, что случится с самолетами F-16 на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom