Дэниел Дэвис рассказал о будущем американских самолетов в конфликте на Украине.

Западные самолеты F-16 американского производства в случае их передачи киевскому режиму в качестве военной помощи ждет уничтожение, как и украинские воздушные борты МиГ-29. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта Judging Freedom сделал американский подполковник Дэниел Дэвис. Иностранный эксперт указал на то, что боевая авиация США в случае передачи Вооруженным силам Украины может только защитить воздушное пространство над столицей, но будет ликвидирована в том случае, если военные ВСу попытаются применить ее в своем контрнаступлении или на передовой линии регионального конфликта.

F-16 — это не самолет-невидимка, его можно заметить, он крайне уязвим как для российских С-300, С-400, так и для МиГ-31 и Су-35. Их уничтожат так же, как и украинские МиГ-29. Дэниел Дэвис, подполковник армии США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom