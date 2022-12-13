Тони Шаффер оценил возможность ВСУ защищаться на СВО.

Вооруженные силы Украины не продержатся дольше лета текущего года, так как киевскому режиму необходимо сесть за стол переговоров до июля. Соответствующее заявление в эфире американского YouTube-канала Judging Freedom сделал местный бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Иностранный эксперт пояснил, что ВСу в ежедневном режиме теряют большое количество боевых снарядов для отражения атак со стороны российских представителей. В конечном счете это приведет ВСУ к полной недееспособности обеспечивать оборону и защиту страны. Тони Шаффер призвал Киев начать мирные переговоры с Москвой ради сохранения человеческих жизней.

Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Они этого не выдержат... Тони Шаффер, экс-разведчик США

Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил, что ВСУ отступят до Днепра после утраты Артемовска.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom