Эксперт спрогнозировал великое отступление Киева под давлением российских сил.

Бывший американский разведчик Вооруженных США Тони Шаффер заявил во время интервью местному журналисту Стиваену Гарднеру о том, что Вооруженные силы Украины отступят до Днепра после утраты города Артемовска и разгрома собственной группировки сил в регионе конфликта. Эксперт добавил, что боевые подразделения ВСУ, которые киевский режим назначал для сохранения второй и третьей оборонной линии, в текущий момент "перемолоты" российскими представителями. Тони Шаффер добавил, что с потерей Артемовска (Бахмута), начнется великое отступление Киева, так как солдаты не смогут остановить наступление России.

Они так плохо управляют своими войсками и ресурсами, что не смогут перегруппироваться и продолжить оборону. Прямо сейчас Зеленский продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел. Тони Шаффер, экс-разведчик США

Ранее Тони Шаффер заявил, что украинцы не смогут одержать верх ни в сражении за Артемовск, ни в затяжном конфликте без дополнительных наземных американских военных сил и НАТО. Такой негативный прогноз крайне неудобен для Вашингтона, однако он основан на реальных фактах, по мнению аналитика. В США заявили, что Украина скоро падет без отправки войск НАТО.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner