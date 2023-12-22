  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Курортном районе пожарные тушили 50 "квадратов" в неэксплуатируемом здании
Сегодня, 17:55
137
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Курортном районе пожарные тушили 50 "квадратов" в неэксплуатируемом здании

0 0

Бороться с огнем прибыли 15 пожарных и три спецмашины. Они потушили к 17:26.

В Курортном районе сегодня, 26 апреля, произошел пожар. На Ленинградской улице вспыхнуло неэксплуатируемое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:43. К этому часу пламя охватило 50 квадратных метров. 

Бороться с огнем прибыли 15 пожарных и три спецмашины. Они потушили к 17:26.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что дворник спас жительниц дома, в котором случился пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: горело здание, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии