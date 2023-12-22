В Курортном районе пожарные тушили 50 "квадратов" в неэксплуатируемом здании

В Курортном районе сегодня, 26 апреля, произошел пожар. На Ленинградской улице вспыхнуло неэксплуатируемое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:43. К этому часу пламя охватило 50 квадратных метров.
Бороться с огнем прибыли 15 пожарных и три спецмашины. Они потушили к 17:26.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что дворник спас жительниц дома, в котором случился пожар.
Фото: Piter.tv
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