В Курортном районе пожарные тушили 50 "квадратов" в неэксплуатируемом здании

Бороться с огнем прибыли 15 пожарных и три спецмашины. Они потушили к 17:26.

В Курортном районе сегодня, 26 апреля, произошел пожар. На Ленинградской улице вспыхнуло неэксплуатируемое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:43. К этому часу пламя охватило 50 квадратных метров.

Бороться с огнем прибыли 15 пожарных и три спецмашины. Они потушили к 17:26.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что дворник спас жительниц дома, в котором случился пожар.

Фото: Piter.tv