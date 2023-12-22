На Пискаревском проспекте ликвидировали разлив нефтепродукта

Специалисты обработали территорию сорбентом и активной пеной.

Накануне, 25 апреля, произошел разлив нефтепродукта на Пискарёвском проспекте. Очевидцы обратились в комитет по природопользованию Петербурга. Ликвидировать масляное пятно прибыли сотрудники "Экостроя", сообщили в пресс-службе организации.

Бригада аварийной службы зафиксировала плёнку от нефтепродукта. Специалисты обработали территорию сорбентом и активной пеной. В канаве вдоль дороги установили заграждение и сорбирующие подушки, которые не позволят нефтепродуктам попасть в воду. Всего специалисты обработали 400 "квадратов".

При возникновении аварийных ситуаций и разлива нефтепродуктов на территории города петербуржцы должны обращаться в мобильную экологическую дежурную службу круглосуточно по телефону 417-59-36.

Ранее мы писали, что дерево упало на автомобили на Рузовской.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Экострой"