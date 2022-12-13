Тони Шаффер оценил ситуацию вокруг Артемовска.

В США заявили, что Украина скоро падет без отправки войск НАТО. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта сделал подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер, отвечая на вопросы местного журналистам Стивена Гарднера. Эксперт полагает, что в скором времени Вооруженным силам Украины придется сдавать свои боевые позиции в регионе конфликта. Этот негативный прогноз ситуации в текущий момент крайне неудобен для Вашингтона. При этом гость шоу подтвердил, что основывается на фактах.

Украинцы не смогут одержать верх ни в сражении за Бахмут ни в затяжной войне без дополнительных наземных сил извне — американских или натовских. Тони Шаффер, подполковник США

Тони Шаффер добавил, что западные эксперты заблуждаются в том, когда публично утверждают, что город Артемовск не имеет стратегического значения для ВСУ и киевского режима. Речь идет о крупном логистическом хабе, через который происходит снабжение сил на Донбассе. В результате американец сравнил битву за этот населенный пункт с третьей четвертью очень важного для общественности футбольного матча.

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Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner