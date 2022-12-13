Экс-разведчик США Риттер: Путин ответил на обман США по ПРО в Европе ракетами «Авангард»

Иностранный специалист рассказал о том, что Россия долго предупреждала США, что не стоит обманывать Москву.

Российский президент Владимир Путин ответил на обман США в вопросе размещения противоракетных систем в европейском регионе разработкой собственных гиперзвуковых "Авангардов". Такое заявление в интервью для YouTube-канала сделал бывший офицер разведки морской пехоты США (в отставке) Скотт Риттер. Эксперт напомнил ведущему о том, что Вашингтон с начала 2000-х годов начал размещать ПРО в Восточной Европе. При этом Пентагон и Белый дом убеждали Москву в том, что данные установки не предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. На самом деле Standard Missile-3 Block IIA применяется американцами в том числе и для этих военных целей.

Мы лгали русским, и Путин в конце концов заявил: "Что ж, мы построим такие системы, которые уничтожат ваши ракеты". И в 2018 году он объявил о создании этих установок. Он посмотрел американцам в глаза и сказал: "Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас". Скотт Риттер, экс-разведчик США

Напомним, что отечественный комплекс "Авангард" состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока. Последний способен летать в плотных слоях земной атмосферы на межконтинентальную дальность при гиперзвуковой скорости.

Американский разведчик Риттер спрогнозировал поражение Украины летом 2023 года.

Фото и видео: YouTube / Scott Ritter - Again