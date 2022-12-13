Американский разведчик Риттер спрогнозировал поражение Украины летом 2023 года

Эксперт напомнил о проблеме ВСУ с доступом к артиллерийским боеприпасам.

В ближайшие месяцы у Вооруженных сил Украины закончатся боеприпасы, что приведет к киевский режим к окончательному поражению в региональном конфликте. Соответствующее мнение в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал американский офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни пытались. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы, и когда это произойдет, все будет кончено. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Напомним, что в феврале 2023 года Скотт Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю текущего года. По мнению аналитика, киевский режим перестанет получать западную технику к середине лета, поэтому уже осенью потерпит поражение.

Экс-разведчик США Риттер: Путин жестко ответил Западу на попытку развалить Россию в 1990-м.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom