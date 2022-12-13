Скотт Риттер рассказал о значимости личности президента РФ в развитии страны.

Российский президент Владимир Путин не позволил развалить страну западным политикам, которые пытались сделать это еще в 1990-е годы за счет попытки привести к власти в Москве плутократов. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала The Dive with Jackson Hinkle сделал американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Эксперт подчеркнул, что после распада Советского Союза Вашингтон намеревался "добить" новое государство в экономическом и политическом плане, а также навязать олигархат. В США уверены, что мир и история запомнят президента РФ как одного из величайших правителей в России.

Путин — это тот парень, который пришел и сказал: "С нас хватит, Россия поднимется на ноги". Он очень любит свою родину, гордится победой в ВОВ но также и хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в СССР. Скот Риттер, экс-арзведчик США

Экс-советник Пентагона заявил о гибели Украины как государства.

Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle