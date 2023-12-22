Самые дорогие загородные дома в РФ продают под Петербургом

"Квадрат" пригородной недвижимости в Ленобласти стоит 132,5 тыс. рублей.

Под Петербургом продают самые дорогие дома в РФ. Соответствующими данными поделились аналитики сервиса по подбору жилья "Домклик" 26 апреля.

Отмечается, что "квадрат" пригородной недвижимости в Ленобласти стоит 132,5 тыс. рублей, в Москве – 128,4 тыс. рублей, а в Республике Алтай – 104,5 тыс. рублей.

Регионами страны, в которых наиболее низкие цены на загородные дома, стали Мордовия (31,4 тыс. рублей за "квадрат"), Смоленская (32,9 тыс. рублей), Псковская (33,1 тыс. рублей) и Вологодская области (33,3 тыс. рублей). Лидером апрельского рейтинга регионов с самой доступной загородной недвижимостью стала Курганская область, где медианная стоимость "квадрата" составила 28,7 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Зеленогорске построят элитный жилой комплекс за 10 млрд рублей.

Фото: Piter.TV