Эксперт объяснил, почему в этом году спрос на новостройки в Ленобласти вырос почти на 27%

Спрос на новостройки вырос в Мурино, Кудрово, Янино, Бугры.

В ноябре этого года спрос на покупку новостроек в основных "спальных" районах Ленобласти вырос на 5,84% относительно ноября прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании агентства недвижимости HomeMarket.

Спрос на недвижимость продолжает расти в Мурино, Кудрово, Янино, Буграх. Там за 11 месяцев спрос вырос на 26,58% относительно аналогичного периода прошлого года. Основной покупательский интерес среди новостроечных локаций сосредоточен в Мурино и Кудрово. Доля спроса по этим городам от общего числа запросов составляет 30,39% и 29,16% соответственно. Эксперт объяснил, почему.

Многие критикуют плотную жилую застройку в пригородах Петербурга, обосновывая это нехваткой объектов инфраструктуры, транспортной доступностью и прочими подобными причинами. Но при этом интерес к этим локациям остаётся высоким по ряду причин. Среди них выделю близость к городу, стоимость квадратного метра, ниже, чем в черте города. Основная часть покупателей новостроек в Ленобласти, это люди, приезжающие из регионов, молодые семьи с детьми. Сергей Хлыстов, генеральный директор агентства

Фото: Piter.tv