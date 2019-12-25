Строительство дач в Ленобласти приостановилось из-за жары и отпусков

За первое полугодие 2021 года интерес к строительству частных домов в Ленинградской области вырос на 43%.

В первом месяце спрос на частное строительство в Ленобласти снизился из-за аномальной жары в регионе и периода отпусков. К такому мнению пришла компания DSK group company, проведя свое исследования, с данными которого поделилась с Piter.tv.

Так, с января по июнь текущего года интерес к строительству частных домов в Ленинградской области вырос на 43%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года и на 86%, сравнивая с 2019 годом.

Так, в июне 2021 года спрос на частное строительство в регионе сократился на 16%, сравнивая с аналогичным показателем за май.

Эксперты компании отметили, пик числа обращений на строительство частных домов в Ленинградской области в 2021 году был отмечен в феврале нынешнего года.

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Фото: Pxhere