В Зеленогорске построят элитный жилой комплекс за 10 млрд рублей

В комплексе также предусмотрены крытая парковка и начальная школа на 100 мест, совмещенная с детским садом на 90 мест.

ГК "Запстрой", которая ранее строила жилье эконом- и комфорт-класса в Мурино Ленобласти, выходит на сегмент дороже. Для этого на базе группы создали застройщика LAR Development. Его первым проектом станет комплекс бизнес-класса в городе Зеленогорск Курортного района Петербурга, пишет "РБК Петербург" 23 апреля.

На участке площадью 5,4 га намерены построить 14 четырехэтажных корпусов на 550 квартир. Проект разработали специалисты архитектурного бюро "Интерколумниум". Строительство первой очереди уже стартовало, в ней будет четыре корпуса на 177 квартир. Эти дома сдадут в начале 2026 года. Реализацию всего проекта планируют завершить к 2027 году. В комплексе также предусмотрены крытая парковка и начальная школа на 100 мест, совмещенная с детским садом на 90 мест. Объем инвестиций составит 10 млрд рублей.

Зеленогорск – это престижный пригород Санкт-Петербурга, жилой комплекс в такой локации без сомнения, будет пользоваться популярностью. Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers

Ранее мы рассказывали о том, что у Красного Села построят микрорайон за 32 млрд рублей.

Фото: пресс-служба LAR Development