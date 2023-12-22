У Красного Села построят микрорайон за 32 млрд рублей

Помимо этого, появятся школа на 852 места, два детских сада общей вместимостью 550 мест, физкультурно-оздоровительный центр площадью более 3,5 тыс. "квадратов" и паркинг на 1,7 тыс. машин.

В деревне Куттузи Ломоносовского района Ленобласти строительная компания GloraX приобрела 46,5 га земли для строительства крупного микрорайона со школой и с детскими садами. Объем инвестиций в проект составит 32 млрд рублей, пишет "РБК Петербург" 13 апреля.

Компания намерена построить 451 тыс. "квадратов" недвижимости, 285 тыс. "квадратов" из которых – продаваемая площадь. Жилой комплекс комфорт-класса до 12 этажей реализуют в 10 очередей. Помимо этого, появятся школа на 852 места, два детских сада общей вместимостью 550 мест, физкультурно-оздоровительный центр площадью более 3,5 тыс. "квадратов" и паркинг на 1,7 тыс. машин.

Работы стартуют в 2025 году, полностью проект намерены завершить за 10 лет – к осени 2035 года.

Новый участок, площадь которого близка к 50 га, является самым масштабным в портфеле GloraX на данный момент. Андрей Биржин, основатель GloraX

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове построят комплекс с жилой площадью 62 тыс. "квадратов".

Фото: Piter.TV