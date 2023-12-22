На Васильевском острове построят комплекс с жилой площадью 62 000 кв.метров

Для реализации данного проекта застройщику необходимо увеличить вместимость детского сада со 120 до 170 мест на Масляном канале, построить школу на 825 мест.

В марте 2024 года прошло очередное заседание Градостроительной комиссии (ГРК) Санкт‑Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт‑Петербурга Николая Линченко. На ГРК было заявлено и прошли обсуждения членами комиссии 23 обращения городских застройщиков. По итогам работы одобрено 9 проектов, 5 проектов получили отказ, ещё 9 проектов были возвращены на доработку. Один из одобренных проектов находится в Василеостровском районе Петербурга.

ООО "Специализированный застройщик "Остров Сити" представил проект многоэтажного жилого комплекса с подземно-надземными автостоянками в Василеостровском районе, на Кожевенной линии, д. 1-3, лит. Д, У, С, П, Р; 26-я линия В.О., д. 1, корп. 1, лит. А; 26-я линия В.О., д. 5, корп. 1, лит. В; 26-я линия В.О., д. 5, корп. 2, лит. Б; 26-я линия В.О., д. 1, корп. 2, лит. Е; 26-я линия В.О., д. 1, корп. 1, лит. Б. Жилая площадь проекта составляет 62 000 кв.м.

Для реализации данного проекта застройщику необходимо увеличить вместимость детского сада со 120 до 170 мест на Масляном канале, построить школу на 825 мест. Обо всех требованиях к проекту подробно рассказал портал "Строительный Петербург".

На проспекте Стачек появится дом на 5 тысяч "квадратов".

Фото: портал "Строительный Петербург" (создано с помощью Kandinsky 3.0)