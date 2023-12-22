На проспекте Стачек появится дом на 5 тысяч "квадратов"

Реализация данного проекта возможна при условии безвозмездной передачи в собственность города встроенных помещений площадью не менее 700 кв.м с чистовой отделкой и монтируемым оборудованием для нужд администрации Кировского района.

В марте 2024 года прошло очередное заседание Градостроительной комиссии (ГРК) Санкт‑Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт‑Петербурга Николая Линченко. На ГРК было заявлено и прошли обсуждения членами комиссии 23 обращения городских застройщиков. По итогам работы одобрено 9 проектов, 5 проектов получили отказ, ещё 9 проектов были возвращены на доработку. Один из одобренных проектов находится в Кировском районе Петербурга.

По данным портала "Строительный Петербург", градкомиссия рассмотрела обращение ЗАО "РИКЭЛ", планирующего построить многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом в Кировском районе, на проспекте Стачек, д. 162, лит. А. Площадь будущего жилья составляет 5 329,5 кв.м без учета балконов и лоджий.

Реализация данного проекта возможна при условии безвозмездной передачи в собственность города встроенных помещений площадью не менее 700 кв.м с чистовой отделкой и монтируемым оборудованием для нужд администрации Кировского района, создания благоустроенного въезда/выезда на земельный участок с проспекта Стачек, а также обеспечения подачи заявок на участие в аукционах на приобретение в собственность города одной однокомнатной квартиры в проекте жилищного строительства.

Ещё один застройщик построит на Моисеенко жилой дом с паркингом.

Фото: портал "Строительный Петербург" (создано с помощью Kandinsky 3.0)