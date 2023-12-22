Застройщик построит на Моисеенко жилой дом с паркингом

Реализация данного проекта возможна при условии капитального ремонта здания ГБОУ СОШ № 174 Центрального района.

В марте 2024 года прошло очередное заседание Градостроительной комиссии (ГРК) Санкт‑Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт‑Петербурга Николая Линченко. На ГРК было заявлено и прошли обсуждения членами комиссии 23 обращения городских застройщиков. По итогам работы одобрено 9 проектов, 5 проектов получили отказ, ещё 9 проектов были возвращены на доработку.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", ООО "Специализированный застройщик "М 10" планирует построить в Центральном районе на улице Моисеенко, дом 10, литера А. жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой площадью 11 170 кв.м.

Реализация данного проекта возможна при условии капитального ремонта здания ГБОУ СОШ № 174 Центрального района, создания светофорного объекта на перекрестке ул. Моисеенко и Мытнинской ул. и создания площадки для отдыха в сквере на ул. Моисеенко, южнее д.12-14.

Также застройщик должен обеспечить подачу заявок на участие в аукционах на приобретение в собственность Петербурга одной однокомнатной квартиры и одной двухкомнатной квартиры в проекте ЖК. Кроме того, компания профинансирует замену металлических окрашенных поручней лестниц на поручни, изготовленные из нержавеющей стали и укладку резинового покрытия на игровых площадках на территории детского сада по адресу: Богатырский пр., д.2Б, стр.1.

Ранее стало известно, что на Московском шоссе построят два многоэтажных дома.

Фото: портал "Строительный Петербург" (создано с помощью Kandinsky 3.0)