На Московском шоссе построят два многоэтажных дома

Строительство домов возможно при строительстве соцобъектов.

В конце декабря 2023 года состоялось очередное заседание Градостроительной комиссии Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт–Петербурга Николая Линченко.

На Градостроительную комиссию было заявлено 44 обращения городских застройщиков, 3 из которых было отозвано заявителями и снято с рассмотрения. 41 обращение прошли обсуждения членами комиссии. По итогам работы одобрено 32 проекта жилищного строительства, рассказал портал "Строительный Петербург".

Московский район Петербурга

Градкомиссией было рассмотрено обращение ООО "ПАРСЕЛЬ", планирующего возвести 41 500 кв.м жилья в Московском районе, на участке 36 Московского шоссе.

Проект возможен при условии: проектирования, строительства и безвозмездной передаче в собственность Петербурга встроенно-пристроенного ДОУ на 100 мест, включая безвозмездную передачу земельного участка не менее 2 400 кв.м, оборудованного детскими игровыми площадками и садика на 250 мест на Московском шоссе, участок 177. Также застройщик передаст в собственность города по договору купли-продажи встроенные помещения площадью не менее 170 кв.м для размещения библиотеки, безвозмездно передаст часть земельного участка площадью 268 кв.м под земли общего пользования и благоустроит внутриквартальный проезд.

ООО "Московское шоссе 13" представил проект строительства на Московском шоссе, участок 308. Застройщик намерен возвести многоквартирный дом с подземным гаражом и автостоянкой, встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями. Заявленная жилая площадь объекта 14 708 кв.м. Реализация данного проекта возможна при условии проектирования, строительства и безвозмездной передачи в собственность Санкт‑Петербурга школы на 1 375 мест, проектировании, строительстве и передаче в собственность города садика не менее чем на 330 мест (172 места на условиях частичного выкупа) и при условии безвозмездной передачи в собственность Петербурга земельного участка площадью 323 кв.м под земли общего пользования. Также застройщик возьмет на себя обязательства о создании внутриквартального объекта благоустройства.

О строительстве в Пушкинском районе можно прочитать по ссылке.

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