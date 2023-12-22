Градкомиссия рассмотрела проекты жилищного строительства в Пушкинском районе

Всего на Градостроительную комиссию было заявлено 44 обращения городских застройщиков.

В конце декабря 2023 года состоялось очередное заседание Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко.

На Градостроительную комиссию было заявлено 44 обращения городских застройщиков, 3 из которых было отозвано заявителями и снято с рассмотрения. 41 обращение прошли обсуждения членами комиссии. По итогам работы одобрено 32 проекта жилищного строительства.

Портал "Строительный Петербург" рассказал, какие проекты были одобрены в Пушкинском районе Петербурга.

ООО "ЗаСтрой" специализированный застройщик" представил два АГПТ многоквартирной жилой застройки со встроенно–пристроенными помещениями в Пушкинском районе, территория Лесное. Площадь первой очереди – 39 281,43 кв.м и второй, третьей и четвертой очередей – 167 614 кв.м.

Реализация проекта 1-ой очереди возможна при условии проектирования, строительства и безвозмездной передачи в собственность Петербурга детского садика на 160 мест, встроенных помещений площадью не менее 380 кв.м с чистовой отделкой и монтируемым оборудованием для размещения кабинета врача общей практики. Застройщик также обязуется передать городу безвозмездно земельный участок площадью 0,99 га для размещения отделения полиции и по договору купли-продажи здания пожарного депо. Кроме того, компания должна будет создать ряд внутриквартальных проездов в границах 1-ой очереди проекта жилищного строительства и разместить стоянки-спутники.

Строительство 2-4 очередей застройщик сможет осуществить лишь при условии проектирования, строительства и безвозмездной передачи в собственность города школы на 1 125 мест, садика на 200 мест, поликлиники для взрослых и детей на 340 посещений в смену (220 взрослых и 120 детей) с отделением скорой помощи на 2 автомобиля. Также инвестор безвозмездно передаст городу помещения с чистовой отделкой и монтируемым оборудованием площадью 600 кв.м под многофункциональный центр, 300 кв.м под центр помощи семье и детям и 300 кв.м под подростково-молодежный клуб. Застройщик должен будет спроектировать и провести реконструкцию здания школы № 607 Пушкинского района, разместив там начальную школу на 200 мест и садик на 120 мест. Также компания обязуется создать объект дополнительного образования детей (художественная, музыкальная школа или библиотека) на площади 0,90 га и административное здание для организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.

В рамках строительства всех четырех очередей жилья инвестор также осуществит проектирование, строительство и безвозмездную передачу в собственность города на Неве девяти линейных объектов дорожной инфраструктуры, подготовит градостроительную и проектную документацию для автомобильного путепровода через железнодорожные пути Варшавского направления в Пушкинском районе, построит и безвозмездно передаст городу указанный объект, а также разработает градостроительную документацию для размещения линейного объекта Старогатчинское шоссе от д. Бугры до Красносельского шоссе.

Градкомиссия также рассмотрела материалы АГПТ по проектам жилищного строительства в границах территории, ограниченной Шушарской дор., Новгородским пр., Пушкинской ул., Старорусским пр., береговой линией р. Волковки, полосой отвода железной дороги, в Пушкинском районе (2 и 3 этапы). Подробнее с информацией можно ознакомиться на портале "Строительный Петербург".

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