К концу 2024 года в Кингисеппе появится еще один микрорайон

Общая площадь жилого сектора в микрорайоне составит 180 тыс. квадратных метров.

В Кингисеппе появится седьмой микрорайон к концу 2024 года. Разрешение уже подписано. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти со ссылкой на региональный госстройнадзор.

Только на севере микрорайона строители возведут 66 тыс. "квадратов" жилья. Здесь смогут проживать более тысячи семей. Дома будут оформлены в европейском стиле. Рядом откроются детсады, магазины и кафе.

Общая площадь жилого сектора в микрорайоне составит 180 тыс. квадратных метров. Для комфортного отдыха местных жителей здесь появится сквер площадью 1,89 гектара.

Ранее на Piter.tv: в поселке Гаврилово произошел хлопок в квартире мужчины.

Фото: Правительство Ленобласти