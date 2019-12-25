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В поселке Гаврилово произошел хлопок в квартире мужчины
Сегодня, 10:09
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В поселке Гаврилово произошел хлопок в квартире мужчины

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По версии правоохранителей, хозяин квартиры неосторожно обращался с огнем и газом.

В Выборгском районе Ленобласти произошел взрыв в квартире. В поселке Гаврилово зафиксировали хлопок газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по 47-му региону.

По версии правоохранителей, хозяин квартиры неосторожно обращался с огнем и газом, в результате чего произошло ЧП. Сотрудники полиции и спасатели нашли владельца недвижимости живым, он был сильно пьян. 

Устанавливаются обстоятельства и детали случившегося. Информация о пострадавших уточняется. 

Ранее на Piter.tv: во время пожара в коммуналке на Художников пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: аварийная служба, взрыв газа, гаврилово, ленобласть, полиция, пьяный мужчина, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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