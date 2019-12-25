В поселке Гаврилово произошел хлопок в квартире мужчины

По версии правоохранителей, хозяин квартиры неосторожно обращался с огнем и газом.

В Выборгском районе Ленобласти произошел взрыв в квартире. В поселке Гаврилово зафиксировали хлопок газа в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по 47-му региону.

По версии правоохранителей, хозяин квартиры неосторожно обращался с огнем и газом, в результате чего произошло ЧП. Сотрудники полиции и спасатели нашли владельца недвижимости живым, он был сильно пьян.

Устанавливаются обстоятельства и детали случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

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Фото: Piter.tv