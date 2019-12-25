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Во время пожара в коммуналке на Художников пострадал мужчина
Сегодня, 15:18
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Во время пожара в коммуналке на Художников пострадал мужчина

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В 14:32 пожар был ликвидирован.

В квартирном пожаре в Выборгском районе Петербурга пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре на проспекте Художников поступило 21 октября в 14:14. В шестикомнатной коммунальной квартире, в комнате площадью 8 квадратных метров горела обстановка на площади 2 квадратных метра.

В 14:32 пожар был ликвидирован. Во время пожара пострадал мужчина, который был госпитализирован в лечебное учреждение.

Утром на Пионерстроя из детского сада эвакуировали 111 человек из-за загоревшегося кабеля.

Фото: Piter.tv

Теги: квартирный пожар, проспект художников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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