На Пионерстроя из детского сада эвакуировали 111 человек из-за загоревшегося кабеля

Сведения о пострадавших не поступали.

В Петербурге из детского сада эвакуировали 111 человек из-за загоревшегося кабеля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в детском саду №30, который находится на улице Пионерстроя, поступило в 08:15. В двухэтажном здании в подвальном помещении происходило горение кабеля 2 погонных метра. Из сада эвакуировано 111 человек.

В 09:05 пожар ликвидирован силами 23 человек личного состава МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Также на Маршала Казакова ночью горели машина и квартира.

Фото: ВКонтакте / "Солнечный Город и Резиденции"