На Маршала Казакова ночью горели машина и квартира

Сведения о пострадавших не поступали.

В Красносельском районе Петербурга в ночь на 21 октября горели легковой автомобиль и квартира. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 23:12 20 октября поступило сообщение о пожаре у дома 68 по улице Маршала Казакова. В автомобиле Kia Rio сгорели все сгораемые части. В 23:27 пожар был ликвидирован.

В 01:33 01 октября поступило сообщение о пожаре в доме 72 корпус 1 по улице Маршала Казакова. В квартире-студии общей площадью 32 м2 происходило горение обстановки на площади 3 квадратных метра.

В 01:54 пожар был ликвидирован силами 10 человек личного состава МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в поселке Солнечное во время пожара в вагончике погиб мужчина.

Фото: Piter.tv