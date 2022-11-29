На Маршала Казакова на мужчину из окна упал огнетушитель

В хулиганской выходке подозревают ребёнка.

На мужчину упал огнетушитель, который кто-то выбросил из окна многоэтажки на улице Маршала Казакова. Этот инцидент в одном из домовых чатов обсуждают жители данного дома.

По предварительной информации, мужчина сидел на ступеньках крыльца дома по Маршала Казакова, 70, и разговаривал со своим знакомым, когда на него внезапно упал огнетушитель. Он попал ему по руке и ноге, после чего отскочил в сторону. На асфальте видна кровь, пострадавшему, судя по всему, понадобится помощь медиков.

Позже прибывшие на место полицейские вывели из дома мальчика лет 7-11. Его забрали в отдел полиции, чтобы установить детали происшествия и связаться с его родителями. Им может грозить штраф. Более подробные данные уточняются.

Фото: домовой чат в Telegram