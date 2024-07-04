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На станции метро "Лубянка" применили огнетушитель из-за тлеющей шпалы

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Внешних признаков горения при осмотре вагона не обнаружено.

На станции метро "Лубянка" Московского метрополитена применили огнетушитель из-за тлеющей шпалы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

По предварительным данным, задымились тормозные колодки у одной из пар колес. Внешних признаков горения при осмотре вагона не обнаружено. Движение поездов на данном участке осуществляется в графике.

Ранее мы сообщали, что в Москве женщина с ножом напала на другую пассажирку метро.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Теги: возгорание, лубянка, московский метрополитен, огнетушитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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