На станции метро "Лубянка" применили огнетушитель из-за тлеющей шпалы

На станции метро "Лубянка" Московского метрополитена применили огнетушитель из-за тлеющей шпалы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
По предварительным данным, задымились тормозные колодки у одной из пар колес. Внешних признаков горения при осмотре вагона не обнаружено. Движение поездов на данном участке осуществляется в графике.
Ранее мы сообщали, что в Москве женщина с ножом напала на другую пассажирку метро.
Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно
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