На станции метро "Лубянка" применили огнетушитель из-за тлеющей шпалы

Внешних признаков горения при осмотре вагона не обнаружено.

На станции метро "Лубянка" Московского метрополитена применили огнетушитель из-за тлеющей шпалы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

По предварительным данным, задымились тормозные колодки у одной из пар колес. Внешних признаков горения при осмотре вагона не обнаружено. Движение поездов на данном участке осуществляется в графике.

Ранее мы сообщали, что в Москве женщина с ножом напала на другую пассажирку метро.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно