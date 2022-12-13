Стало известно, что компания GloraX отложила реконструкцию Апраксина двора

"Сложная схема реализации пока не позволяют нам принять окончательное решение о том, насколько нам интересен проект", - заявил бизнесмен о так и не начавшихся работах в Апраксином дворе.

В Петербурге не реализуют три инвестиционных проекта с участием компании GloraX. О них договорились на последнем ПМЭФ. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на совладельца совладелец компании Александр Андрианов.

Общая сумма инвестиций в три проекта оценивается в 100 млрд рублей. По словам Андрианова, "действует соглашение о намерениях, которое ни к чему не обязывает компанию". РБК Петербург указывает, что речь, помимо реконструкции Апраксина двора, может идти о развитии территории на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы, а также строительстве жилого комплекса в Петергофе.

Сложная схема реализации <...> пока не позволяют нам принять окончательное решение о том, насколько нам интересен проект - заявил бизнесмен о так и не начавшихся работах в Апраксином дворе.

Напомним, что Бастрыкин поручил проверить бездействие Смольного по сохранению Апраксина двора. До 2029 года за 50 млрд рублей отреставрируют Апраксин двор в Петербурге. Реставрцаия подразумевает восстановление объектов культурного наследия "Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)". Так, здания буду реконструированы, при этом сохранят историческую планировку, а также восстановят элементы архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков. Часть из них была утрачена или повреждена. Запланированный объем инвестиций составляет не менее 50 млрд рублей. Ранее торговые ряды "Апрашки" предложили переделать под жилье. Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега" выполнила историко-культурную экспертизу проекта.

В "Апраксином дворе" изъяли 24,5 тысячи духов без обязательной маркировки. Вся немаркированная парфюмерная продукция изъята из оборота и будет направлена на экспертизу в рамках таможенного контроля.

Фото: Piter.tv