Бастрыкин поручил проверить бездействие Смольного по сохранению Апраксина двора

Петербуржцы обратились к Бастрыкину с просьбой провести проверку.

В понедельник, 21 ноября, глава СКР Бастрыкин поручил проверить информацию о бездействии Смольного на счет сохранения Апраксина двора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В июне заключили договор с организацией на более 50 млрд рублей, чтобы отреставрировать здания, которые входят в ансамбль Апраксина двора. Работы так и не начались, при том, что здания обветшались, а некоторые находятся на грани разрушения. При этом объекты на территории двора собираются сдать в аренду под торговые палатки и склады.

Петербуржцы обратились к Бастрыкину с просьбой провести проверку. Ситуация находится на контроле главы СК.

Напомним, что за 50 млрд рублей отреставрируют Апраксин двор в Петербурге до 2029 года. Она подразумевает восстановление объектов культурного наследия "Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)". Так, здания буду реконструированы, при этом сохранят историческую планировку, а также восстановят элементы архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков. Часть из них была утрачена или повреждена. Запланированный объем инвестиций составляет не менее 50 млрд рублей

Ранее торговые ряды "Апрашки" предложили переделать под жилье. Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега" выполнила историко-культурную экспертизу проекта. На двух этажах будут размещены шесть квартир. На мансардном этаже авторы проекты видят три студии по 27-30 кв. метров и квартиру на 57 кв. м. Заказчиком работ выступило ООО "Никсем", генеральным директором которого является Вадим Пономарев.

Фото: Piter.tv

