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В Петербурге изъяли контрафактные сигареты на 100 млн рублей
Сегодня, 21:30
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smirenny

В Петербурге изъяли контрафактные сигареты на 100 млн рублей

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Контрафакт обнаружили на "Апрашке".

В четверг, 18 февраля, сотрудники полиции и ФСБ наведались с проверкой на территорию городского рынка "Апраксин двор" и нашли там 125 тысяч контрафактных сигаретных блоков. 

Приблизительно стоимость нелегальной продукции оценили в 100 миллионов рублей. Как сообщила "Фонтанка", лица, которые могут быть причастны к незаконной реализации этого товара, еще не установлены. Напомним, в конце 2020 года полицейские также нашли на "Апрашке" сигаретные пачки, акцизные марки на которых вызывали сомнения в подлинности. Тогда на экспертизу отправили 450 коробок – контрафакт оценили в 13 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Челябинска Олега Извекова.

Фото: пресс-служба УФСБ России по городу и области

Теги: апраксин двор, апрашка, контрафакт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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