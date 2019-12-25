Сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Челябинска Олега Извекова

Причину задержания в надзорном ведомстве не назвали.

Сотрудники ФСБ России и Следственного комитета задержали вице-мэра Челябинска Олега Извекова. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального главка. Известно, что раньше чиновник отвечал за вопросы экономического развития. Точная причина задержания не раскрывается.

Напомним, что Извеков родился в 1979 году на территории Увельского района Челябинской области. С 2011 по 2015 года он работал коммерческим директором, а также заместителем начальника филиала "Ростелекома". После этого трудился на руководящих должностях в "Айзет-Телеком Урал" и Ростехе. Вице-мэром города он назначен 26 февраля прошлого года.

В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного полицейского.

Фото: Piter.tv