ФСБ провела в 10 регионах задержания членов террористической организации

В отношении семерых подозреваемых возбуждены уголовные дела.

ФСБ провела в 10 регионах задержания членов запрещенной на территории России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Операции проводились совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии.

В рамках проведенной специальной операции в Крыму, Москве, Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, Башкортостане и Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях задержаны боевики ЦОС ФСБ

В надзорном ведомстве объяснили, что террористы распространяли среди местного населения исламистскую лидетаруру, в том числе, при помощи Интернета. Подозреваемые являлись приверженцами идеологии, которая сочетает в себе нетерпимость к другим религиям. Они также пытались вербовать в свои ряды мусульман. В отношении семерых задержанных возбуждены уголовные дела.

В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного полицейского.

Фото: Piter.tv