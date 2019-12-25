Мужчина подозревается в коррупции.

В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного полицейского. Об этом рассказали региональные представители надзорного ведомства. Известно, что представителя местного главка подозревают в коррупции. Сторона обвинения полагает, что оперативник получил взятку в виде жилплощади за покровительство криминалу.

До 2012 года сотрудник ГУ МВД получил взятку в виде недвижимого имущества за общее покровительство местным жителям и не привлечение их к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений Владимир Шишков, официальный представитель СК РФ по Челябинской области

Сейчас бывший полицейский обвиняется по статьям за получение взятки в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий. Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы, шестидесятикратный размеру подношения штраф. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта расследования.

Фонтан кипятка высотой в четыре этажа удивил жителей российского города.

Фото: Piter.tv