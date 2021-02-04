Авария на теплотрассе в Челябинске оставила без тепла жителей трех домов и детский сад.

Фонтан кипятка высотой в четыре этажа удивил жителей российского города. Об этом рассказали журналисты издания URA.RU. По данным СМИ, коммунальная авария зафиксирована в Металлургическом районе Челябинска 3 февраля. Струя горячей воды поднялась на высоту в несколько этажей. Гейзер образовался в непосредственной близости к многоквартирным домам.

В социальных сетях стали активно обсуждать произошедшее. Одна из юзеров местного паблика уточнила, что теперь город имеет собственный горячий источник.

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В администрации города объяснили, что авария зафиксирована на теплотрассе около 22:10 часов вечера в среду. Чиновникам пришлось отключить теплоснабжение в трех многоквартирных домах, а также в детском саду. В течение ночи коммунальные службы устраняли пробоину. Тепло будет подано в здания днем 4 февраля.

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