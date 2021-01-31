"Не могу дышать, парни" - видео жесткого задержания в Челябинске

Известно, что участники несанкционированного митинга прошли от памятника Курчатову до центра города. Затем они собрались возле оперного театра.

В Челябинске силовики жестко задержали одного из протестующих. На видео слышно, как мужчина кричит, что не может дышать.

Правоохранительные органы по громкоговорителям просят граждан разойтись и не нарушать законодательство РФ. За участие в несогласованном митинге протестующих могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Дышать не могу парни! Дышать не могу! Пацаны, отпустите, слезьте с меня пожалуйста! Задержанный

На кадрах видно, как двое полицейских пытаются задержать протестующего. В этот момент сторонники оппозиционера Алексея Навального ищут новые точки сбора для акции.

Ранее мы сообщили, что в Москве закрыты две станции метрополитена.

Видео: Telegram/МБХ Медиа, ВК/Типичный Челябинск