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"Не могу дышать, парни" - видео жесткого задержания в Челябинске

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Известно, что участники несанкционированного митинга прошли от памятника Курчатову до центра города. Затем они собрались возле оперного театра.

В Челябинске силовики жестко задержали одного из протестующих. На видео слышно, как мужчина кричит, что не может дышать.

Правоохранительные органы по громкоговорителям просят граждан разойтись и не нарушать законодательство РФ. За участие в несогласованном митинге протестующих могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Дышать не могу парни! Дышать не могу! Пацаны, отпустите, слезьте с меня пожалуйста!

Задержанный

На кадрах видно, как двое полицейских пытаются задержать протестующего. В этот момент сторонники оппозиционера Алексея Навального ищут новые точки сбора для акции.

Ранее мы сообщили, что в Москве закрыты две станции метрополитена.

Видео: Telegram/МБХ Медиа, ВК/Типичный Челябинск

Теги: видео, жесткие задержания, челябинск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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