Конфликт между водителями на АЗС в Челябинске закончился стрельбой

Причиной инцидента стало то, что один из автомобилистов хотел залить бензин без очереди.

В очереди на автозаправочной станции на улице Луценко в Челябинске местный житель начал стрелять, вступив в перепалку с водителем соседней машины. Об этом сообщило 74.ru.

По данным издания, конфликт со стрельбой произошел 11 июля. Мужчина на автомобиле Mercedes-Benz хотел заправиться без очереди. Когда водителя попросили соблюдать очередность, он вытащил травматический пистолет.

После выстрела пуля попала пострадавшему в живот, он потерял много крови. Нападавший сбежал с места происшествия. Полиция оперативно задержала 26-летнего челябинца. Уголовное дело возбудили по статье "Побои".

Сейчас подозреваемый находится под административным арестом за появление в общественном месте в пьяном виде. Пострадавшего доставили в больницу. его состояние отслеживают медики.

Ранее мы сообщали, что очереди за бензином заметно сократились в Петербурге и Ленинградской области.

Фото: Magnific