Пенсионер умер в очереди у АЗС в Пермском крае

Пожилой мужчина стоял в очереди на автозаправочную станцию в Лысьве и почувствовал сильное недомогание. Медицинские работники не смогли ему помочь, сообщил Telegram-канал "Большая Пермь".
По данным издания, 80-летнему местному жителю стало плохо во время ожидания заезда на АЗС. Автомобилисты сразу же вызвали скорую помощь.
Врачи прибыли на место и стали проводить реанимационные мероприятия, однако безуспешно. Пенсионер скончался, эту информацию подтвердили в региональном Минздраве.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Другие обстоятельства произошедшего не уточнялись.
Ранее мы сообщали, что в Челябинске в очереди на АЗС мужчину устроил стрельбу во время перепалки с водителем соседней машины. Агрессивного стрелка задержали.
Фото: Magnific
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