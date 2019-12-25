Пенсионер умер в очереди у АЗС в Пермском крае

Причиной смерти 80-летнего мужчины стала сердечная недостаточность.

Пожилой мужчина стоял в очереди на автозаправочную станцию в Лысьве и почувствовал сильное недомогание. Медицинские работники не смогли ему помочь, сообщил Telegram-канал "Большая Пермь".

По данным издания, 80-летнему местному жителю стало плохо во время ожидания заезда на АЗС. Автомобилисты сразу же вызвали скорую помощь.

Врачи прибыли на место и стали проводить реанимационные мероприятия, однако безуспешно. Пенсионер скончался, эту информацию подтвердили в региональном Минздраве.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Другие обстоятельства произошедшего не уточнялись.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске в очереди на АЗС мужчину устроил стрельбу во время перепалки с водителем соседней машины. Агрессивного стрелка задержали.

Фото: Magnific