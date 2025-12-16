Ветка проткнула шею. Девочка чудом выжила после прыжка с гаража в Ростове

Школьница получила тяжелую травму после падения с гаража. Ее доставили в Областной детской клинической больницы с колото-рваной сквозной раной шеи, сообщила пресс-служба медучреждения.
Выяснилось, что ветка длиной около 14 сантиметров насквозь пронзила шею. С момента падения с гаража девочка находилась в сознании и могла самостоятельно дышать.
Во время обследования стало известно, что инородный предмет прошел в миллиметрах от трахеи, пищевода, щитовидной железы, крупных сосудов и нервов. Повреждение любого из них могло закончиться смертельным исходом.
Во время операции хирурги ушили лишь небольшое ранение поднижнечелюстной слюнной железы. Послеоперационный период протекал без осложнений. Сейчас юная пациентка проходит восстановление, впереди у нее курс реабилитации.
Ранее мы сообщали о том, что мальчика выписали из больницы после падения с седьмого этажа на Петрозаводской улице.
Фото: ГБУ РО "Областная детская клиническая больница"
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