В Москве закрыты две станции метрополитена

"Сухаревская" Калужско-Рижской линии и "Красные ворота" Сокольнической ветки в центре Москвы закрыли на вход и выход пассажиров по требованию полиции.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил о закрытии двух станций московского метрополитена.

Поезда проезжают эти станции без остановок. Корреспондент ТАСС сообщил о закрытии станции метро "Трубная" в центре Москвы. Накануне пресс-служба Главного управления МВД по Москве предупреждала о введении ограничений для передвижения пешеходов из-за несогласованной акции протеста в центре столицы.

С 08:00 мск до особого распоряжения закрыты станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".

Ранее мы сообщили, что в центре Москвы собрались около 300 протестующих.

Видео: Twitter/ОколоНоля, Команда Навального