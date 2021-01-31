В Москве закрыты две станции метрополитена

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил о закрытии двух станций московского метрополитена.
Поезда проезжают эти станции без остановок. Корреспондент ТАСС сообщил о закрытии станции метро "Трубная" в центре Москвы. Накануне пресс-служба Главного управления МВД по Москве предупреждала о введении ограничений для передвижения пешеходов из-за несогласованной акции протеста в центре столицы.
С 08:00 мск до особого распоряжения закрыты станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".
Ранее мы сообщили, что в центре Москвы собрались около 300 протестующих.
Видео: Twitter/ОколоНоля, Команда Навального
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Если низы уже не могут, а верхи не хотят, Создаётся революционная ситуация! Значит праительство явно делает что-то не так!