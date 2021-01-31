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Сегодня, 13:26
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В Москве закрыты две станции метрополитена

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"Сухаревская" Калужско-Рижской линии и "Красные ворота" Сокольнической ветки в центре Москвы закрыли на вход и выход пассажиров по требованию полиции.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил о закрытии двух станций московского метрополитена.

Поезда проезжают эти станции без остановок. Корреспондент ТАСС сообщил о закрытии станции метро "Трубная" в центре Москвы. Накануне пресс-служба Главного управления МВД по Москве предупреждала о введении ограничений для передвижения пешеходов из-за несогласованной акции протеста в центре столицы.

С 08:00 мск до особого распоряжения закрыты станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".

Ранее мы сообщили, что в центре Москвы собрались около 300 протестующих.

Видео: Twitter/ОколоНоля, Команда Навального

 

 

Теги: метро, митинги, москва, подземка, последние новости
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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Apolinarey
Сегодня 13:44

Если низы уже не могут, а верхи не хотят, Создаётся революционная ситуация! Значит праительство явно делает что-то не так!

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