Две трети участников собрались на Сухаревской площади. Еще около 100 человек – у станции метро «Красные ворота».

В центре Москвы собрались около 300 протестующих. Об этом пишет РБК со ссылкой на департамент региональной безопасности Москвы.

Правоохранительные органы задержали несколько человек на Сухаревской площади. Точных цифр пока не называют. Среди задержанных в основном молодые люди. Также полицейские задержали журналиста Николая Сванидзе. Сейчас его уже отпустили. Причину задержания сотрудники правоохранительных органов не уточнили.

Сторонники Навального пытаются выбрать новые точки сбора для акций. Правоохранительные органы по громкоговорителям просят граждан разойтись. Известно, что силовики перекрыли площадь трех вокзалов в Москве, куда направились участники несогласованной акции. Люди решили возвращаться к метро "Красные ворота".

Ранее мы сообщили, что в Екатеринбурге за полчаса задержали 30 участников акции в поддержку Навального.

Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти., Youtube/Nashi Novosti