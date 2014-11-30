ФСБ и СК РФ проводят обыски в администрации Среднеуральска

Мероприятия проводятся в рамках уголовного расследования.

ФСБ и Следственный комитет России проводят обыски в администрации Среднеуральска. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе надзорного ведомства по региону. Известно, что оперативные мероприятия организованы в рамках расследования двух уголовных дел.

Там Следственный комитет работает, мы только на оперативном сопровождении. Уголовное дело по статьям 292 (служебный подлог) и по 159 (мошенничество) УК РФ. Это наследие предыдущего главы разбирают источник агентства

В пресс-службе СК РФ по региону отказались от комментариев. Напомним, что в январе 2021 года руководитель администрации Среднеуральска Андрей Зашляпин рассказал журналистам, что подает в отставку. За месяц до этого события местная прокуратура потребовала от увольнения чиновника. Ведомство выявило конфликт интересов, связанный с коммерческими структурами, в состав учредителей которых входил мэр.

В Петербурге проходят обыски в организациях похоронного бизнеса.

Фото: Piter.tv