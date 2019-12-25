В Петербурге проходят обыски в организациях похоронного бизнеса

По данным СМИ, утром 10 февраля сотрудники Следкома и Управления экономической безопасности ГУ МВД зашли в ряд крупных коммерческих похоронных организаций.

Следственный комитет проводит серию обысков, связанных одним делом и известными структурами похоронного бизнеса Петербурга. Об этом сообщила "Фонтанка".

По данным СМИ, утром 10 февраля сотрудники Следкома и Управления экономической безопасности ГУ МВД зашли в ряд крупных коммерческих похоронных организаций. Полицейские пришли с обысками по 15 адресам, в том числе на Достоевского, 9, где находится Ассоциация предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

По данным журналистов, все мероприятия проходят по уголовному делу, возбужденному по части третьей статьи 160 УК – "Присвоение и растрата с использованием своего служебного положения". На данный момент уже задержали одного человека.

Ранее Арбитражный суд Петербурга запретил частникам кремировать покойных.

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